Рассеявшийся мираж: армянские надежды - это армянские проблемы

"Беспонтовый гермафродит, это Пашинян. Мужик без яиц и достоинства".

Так назвал основатель холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габрелянов действующего премьер-министра Армении. Было это ровно год назад, день в день. Прекрасно помню, какую реакцию вызвало то сообщение Габрелянова, который выставил напоказ могучий интеллект и общий высокий уровень культуры.

Я был поражен тем, как человек открыто гордится богатым опытом в изучении гермафродитов, которых, как видим, он еще и разделил на понтовых и беспонтовых. Возникла вполне логичная мысль, что Арам чередует досуг, то с одними, то с другими. При этом, господин Габрелянов тогда продемонстрировал поразительную тоску по мужским яйцам и достоинству.

У Пашиняна он их не обнаружил, наверное продолжит поиски далее. Может быть, взяв и Семена Пегова в это путешествие. Впрочем, ровно тем же, оценкой скрытых и всем видных недостатков Пашиняна, сейчас в РА заняты многие. Особенно, после трехсторонней встречи в Сочи, которая завершилась так, как должна была завершиться - согласием Пашиняна на все то, что нужно региону для установления атмосферы долгосрочного мира.

Мнения Габрелянова, кстати, по итогам Сочинской встречи пока не слышно. Зато, другие голосят что есть мочи.

"После вчерашней трехсторонней встречи в принятом по ее итогам заявлении нет ни одного положения, отвечающего национальным интересам Армении, и здесь возникает вопрос - чего ждать от Брюсселя?", - задался вопросом на своей странице в Facebook вице-председатель РПА Армен Ашотян.

И сам себе же отвечает, что никакого серьезного, тем более проармянского исхода, от европейской встречи ждать не стоит, ибо, основные глобальные вопросы - делимитация и коммуникации, уже обсудили в Сочи. "Не нужно обижаться на мир. Так поступают с нациями, утратившими достоинство. Никол тому свидетель", - резюмировала "говорящая голова" партии, возглавляемой Сержем Саргсяном.

Он, как видим, по сути подражая Габрелянову, обеспокоился достоинством Пашиняна. Правда, тема была раскрыта и мир не услышал, что думает Ашотян еще и про яйца Никола Воваевича. Но, свято место пусто не бывает. И вот уже депутат парламента от фракции "Армения" Лилит Галстян с головой погрузилась в данную тему. Она не подбирала слов, рубила с плеча.

"Подписанное в Сочи совместное заявление - очередное унижение Армении, обслуживание турецко-азербайджанских стремлений за счет наших национальных интересов", - причитает Лилит. Странно. Сама же пишет, что унижение было очередным. Пора бы уже привыкнуть, смириться. Ведь ничего иного Армения, державшая пятую часть наших земель под оккупацией более четверти века, не заслужила.

Галстян возмущена тем, что нет ни слова о продолжающемся уже шесть месяцев "вторжении азербайджанских войск на территорию суверенной Армении", о "де-факто агрессии Азербайджана". Ей не приходит в голову простая и очевидная мысль о том, что никакого вторжения наших войск на территорию Армении не было и именно потому нет никакой реакции на то, о чем вопят только в РА.

Лилит закатывает истерику по поводу того, что "нет ни слова о реализации права "народа "арцаха" на самоопределение путем референдума, согласно международным правовым нормам". О том, что ничего на этот счет не было и в подписанном в ночь с 9 на 10 ноября прошлого года трехстороннем заявлении, Галстян не хочет вспоминать.

Она предпочитает делать умозаключения и посыпать голову пеплом.

"Это, по сути, означает молчаливое согласие с риторикой Алиева, считающего "арцахский" вопрос закрытым. Это означает денонсацию миссии Минской группы ОБСЕ. Если Армения не преследует свои национальные и государственные интересы, то какие ожидания могут быть от международных структур", - констатирует Лилит.

Вот тут, что называется, доперло. Лучше поздно, чем никогда.

Но дело ведь не только в Лилит Галстян или в Армене Ашотяне. Речь о подавляющем большинстве армян. Причем, не только проживающих в РА, но и о представителях армянской диаспоры. Они десятилетиями верили в миражи. А когда он испарился, начинают верещать, бить себя пятками в грудь и изучать достоинство Пашиняна. Занятие это, замечу, бесполезное. На итоги 44-дневной войны и, соответственно, на происходящее далее процессы в регионе, оно не повлияет. Все будет так, как не раз указывали в Баку. И не важно, является ли кто-то из представителей официального Еревана беспонтовым гермафродитом.

Акпер Гасанов