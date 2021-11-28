Президент Турции призвал ОЭС быть рядом с Азербайджаном, освободившим свои земли от оккупации

"Освобождение от оккупации своих земель нашим братским Азербайджаном открыто путь к развитию и процветанию региона".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня в своем выступлении на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что шаги, предпринимаемые Азербайджаном, поддерживают нормализацию ситуации в регионе: "Турция будет и в дальнейшем рядом с Азербайджаном. В этом плане очень важно, чтобы и Организация экономического сотрудничества была рядом с Азербайджаном".