https://news.day.az/politics/1409092.html Президент Турции призвал ОЭС быть рядом с Азербайджаном, освободившим свои земли от оккупации
Президент Турции призвал ОЭС быть рядом с Азербайджаном, освободившим свои земли от оккупации
"Освобождение от оккупации своих земель нашим братским Азербайджаном открыто путь к развитию и процветанию региона".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня в своем выступлении на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что шаги, предпринимаемые Азербайджаном, поддерживают нормализацию ситуации в регионе: "Турция будет и в дальнейшем рядом с Азербайджаном. В этом плане очень важно, чтобы и Организация экономического сотрудничества была рядом с Азербайджаном".
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