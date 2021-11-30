ПВО Азербайджана уничтожили воздушные цели условного противника

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны.

Основной целью стрельб является совершенствование навыков личного состава по использованию зенитных установок и повышение боеспособности подразделений.

Боевые расчеты средств ПВО профессионально выполнили задачи по уничтожению воздушных целей условного противника.