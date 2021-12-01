Посол Казахстана выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением вертолета

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 человек, ранения получили два человека.