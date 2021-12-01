Новая геополитическая реальность, динамичное возрождение Карабаха, открытие транспортных коммуникаций и новых экономических возможностей открывают дорогу для дальнейшего процветания и усиления Азербайджана как признанного регионального лидера.

Об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на мероприятии по случаю празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Стабилизация ситуации вокруг Карабаха создает условия для стабильного Южного Кавказа, создание Зангезурского коридора между Азербайджаном и Турцией через Нахчычан, а дальше с Европой также открывает новые возможности для раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры наших стран", - сказал посол.