Реза Дегати о вандализме армян во время Карабахской войны

Армения умышленно уничтожала культурные памятники, ценности азербайджанского народа.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал французский фотожурналист Реза Дегати на форуме "Мир во имя культуры", проводимом в среду в Университете ADA.

"Я был свидетелем событий первой Карабахской войны, а также Ходжалинской трагедии, и приехал сюда, когда в прошлом году началась вторая Карабахская война. Уже более 20 лет я показываю миру фотокадры войны, того, что происходило в ходе Карабахской войны и в Ходжалы," - сказал Дегати.

Он отметил, что был шокирован увиденным во время Карабахской войны, добавив, что Армения умышленно уничтожала также культурные памятники, ценности азербайджанского народа.