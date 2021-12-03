Австралия призывает Азербайджан и Армению к делимитации и демаркации госграницы

Австралия призывает Азербайджан и Армению к разрешению актуальных гуманитарных вопросов, в том числе вопроса делимитации и демаркации госграницы между странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказала второй секретарь посольства Австралии в Вене Рут Константин.

По ее словам, Австралия обеспокоена вооруженными столкновениями на границе Азербайджана и Армении и призывает страны к деятельности по достижению долгосрочного мира в регионе.

"Это также относится к вопросам гуманитарного характера, в том числе вопроса делимитации и демаркации госграницы между странами. Обеим сторонам следует наладить сотрудничество по мерам укрепления доверия, в том числе сотрудничество в вопросе разминирования", - добавила Константин.