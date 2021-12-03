Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT

На сегодняшний день в Фонд YAŞAT поступило 64 миллиона 815 тысяч манатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава Фонда Эльвин Гусейнов в интервью Real TV.

Он отметил, что эта сумма - добровольные пожертвования граждан Азербайджана, предпринимателей со всего мира.

"За счет этих пожертвований мы оказываем поддержку семьям шехидов и ветеранам войны. Это довольно большая сумма. Из поступивших средств 49 млн 353 тыс. манатов были потрачены по 4 направлениям деятельности Фонда. На данный момент на счету Фонда осталось более 15 миллионов манатов", - сказал Эльвин Гусейнов.