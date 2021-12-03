https://news.day.az/politics/1411533.html Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT
Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT
На сегодняшний день в Фонд YAŞAT поступило 64 миллиона 815 тысяч манатов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава Фонда Эльвин Гусейнов в интервью Real TV.
Он отметил, что эта сумма - добровольные пожертвования граждан Азербайджана, предпринимателей со всего мира.
"За счет этих пожертвований мы оказываем поддержку семьям шехидов и ветеранам войны. Это довольно большая сумма. Из поступивших средств 49 млн 353 тыс. манатов были потрачены по 4 направлениям деятельности Фонда. На данный момент на счету Фонда осталось более 15 миллионов манатов", - сказал Эльвин Гусейнов.
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