https://news.day.az/politics/1412021.html Азербайджан проявляет интерес к учебно-тренировочному самолету Hürkuş - Исмаил Демир
Азербайджан проявляет интерес к учебно-тренировочному самолету Hürkuş - Исмаил Демир
Азербайджан проявляет интерес к турецкому учебно-тренировочному самолету Hürkuş.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в воскресенье сказал глава комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По его словам, прилагаются усилия, чтобы десантный корабль TCG Anadolu поступил на службу в 2022 году.
"В стадии реализации находится проект по размещению на корабле ударных и других БПЛА. Азербайджан заинтересован в этом проекте. В ближайшее время надеемся на продвижение в этом направлении", - добавил Демир.
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