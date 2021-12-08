Более 60 армянских военнослужащих сдались нескольким азербайджанским спецназовцам

62 военнослужащих из Ширакской области, полностью вооруженные, добровольно сдались 4-7 азербайджанским военнослужащим без единого выстрела.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Ваан Ованнисян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В связи с тем, что его заявление вызвало широкий резонанс и повлекло множество звонков сомневающихся в его словах людей, адвокат также опубликовал показания задержанных.

"Вчера я опубликовал, что 62 военнослужащих из Ширакской области, полностью вооруженные, добровольно сдались 4-7 азербайджанским военнослужащим без единого выстрела".

После указанной публикации мне звонили и писали многие люди, выражая сомнения в подлинности публикации.

Чтобы развеять эти подозрения, я привожу показания более десятка человек, вернувшихся из плена (на самом деле их намного больше). Оставляю оценки вам.

1.Пострадавший С.С. рассказал, что 62 человека (...) продолжали идти вперед, ․․․,. (...) Просидев там минут 15-20, мы решили подойти к ребятам впереди нас, чтобы понять, что происходит. Они сказали, что кто-то, говоривший на чистом русском языке от врага, сказал им не беспокоиться, что все в порядке, поэтому мы решили сдаться. Я подошел и увидел, что в нескольких метрах от оружия, которое мы оставили на дороге, стояли 4-5 человек, а тот, кто стоял перед ними, на беглом русском языке говорил, что не надо бояться. Идя вперед, мы увидели, что у костра 3-4 вооруженных азербайджанцев. "В первые минуты там было около 7-8 азербайджанцев".

2. Пострадавший Р.К. дал показания, что <(...) всем составом в 62 человека,, мы покинули эти позиции, ․․․,. Мы все по очереди сдали имевшееся у нас оружие и боеприпасы, после чего азербайджанцы связали нам руки и сказали, что мы должны идти с ними, куда бы они нас ни вели, чтобы отвезти нас к русским неподалеку, и тот, кто попытается им противостоять, будет убит на месте. В этом месте находились около 7 азербайджанских солдат и один командир".

3․ Потерпевший М.А. дал показания, что <13.12.2020 г. Около 16.00 наш состав из 62 человек направился в сторону азербайджанских военнослужащих. Было 3-4 азербайджанских военнослужащих, они сказали нам, что мы должны сдать оружие. Примерно в 60-70 метрах от костров в темноте стояли две палатки. В первые минуты там было 7-8 азербайджанцев".

4. Пострадавшая С.М. дал показания, что "Около 20:00 мы вышли на указанные позиции и, к своему удивлению, увидели на указанных позициях отряды азербайджанского спецназа "Яшма". Их кажется было около 6-7 человек., ․․․, и мы сдали оружие.

5․ Пострадавший Я.К. дал показания, что "Прибыв в село Лисагор, азербайджанский спецназ вышел навстречу нас, так называемый отряд "Яшма"- и около 10-12 турецких солдат", к которым мы попали в плен.

6. Пострадавший В.Г. дал показания, что <Достигнув указанной позиции, мы увидели, что там никого нет. Зная, что второй взвод находится слева от нас, мы двинулись в том же направлении. Некоторые из наших мальчиков были впереди нас на несколько сотен метров, и когда они достигли позиций мальчиков, думая, что это наши мальчики, они вошли и поняли, что они азербайджанцы. Сдали оружие по их просьбе. "Вначале я заметил 10 азербайджанцев".

7. Пострадавший А.М. Дал показания, что "Дойдя до неизвестной территории, азербайджанские отряды специального назначения, так называемые отряды "Яшма", около 6-8 человек вышли навстречу нас, которые представились нам военнослужащими отряда: Упомянутые лица, заметив нас, держали оружие в нашем направлении, предлагали сдать имеющееся у нас оружие, боеприпасы и доспехи".