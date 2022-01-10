Симоньян и ей подобные позорят Россию и унижают русский народ

В России очень однобоко ведется борьба с прославлением нацизма. Некоторые оппозиционные деятели наказаны, но почему-то Маргарита Симоньян и ее семья, которая обожествляет нацистского приспешника Нжде, не подвергаются наказанию или хотя бы критике.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Напомним, что на днях "русская патриотка" Маргарита Симоньян разместила в своей Телеграме пост, в котором косвенно обвинила казахов в нацизме. "Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками", - указала она в качестве условия "спасения" Казахстана войсками ОДКБ. В связи с чем возник законный вопрос: а имеют ли право Симоньян и ей подобные высказывать подобные обвинения?

По словам Моллазаде, Симоньян, ее муж и многие деятели армянской диаспоры безнаказанно прославляют нацистского убийцу, памятниками коллаборационистам уставлена Армения, являющаяся союзником России. Более того, памятник Нжде безнаказанно установлен в Карабахе в зоне ответственности РМК, и российские миротворцы фактически охраняют монумент нацисту. И что-то не заметно никаких мер по обузданию подобных действий, не видно никаких действенных мер против прославления нацистов, того же гиммлеровского выродка Гарегина Нжде, которого можно назвать духовным отцом самой Марго Симоньян, сказал парламентарий.

"Это очень странно и очень однобоко. Считаю, что народ России должен высказать свою позицию в отношении деятелей армянской диаспоры, которые пытаются установить в стране памятники своим нацистским "героям". Еще раз повторю: союзник России - Армения имеет на своей территории не один памятник коллаборационистам, а после 44-дневной войны такой монумент был установлен и на подконтрольных российским миротворцам территориях. Очень странная ситуация. Неужели необходимо лишний раз напоминать о Нюрнбергском процессе и его решениях? Своей пропагандой последователи Нжде позорят Россию, бьют по ценностям России, где жива память о страшных деяниях нацистов в годы Великой отечественной войны. Симоньян и ей подобные унижают русский народ, который был в первых рядах победы над нацизмом", - подчеркнул Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева