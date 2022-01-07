Тюркофобская Армения собралась "спасать" Казахстан?

Автор: Лейла Таривердиева

Заскучавшее было без поводов для излияния ненависти и желчи армянство дождалось своего часа. На этот раз мобилизация злопыхателей была объявлена в связи с событиями в Казахстане. Традиционное отношение к тюркской теме, в котором смешались страх, ненависть, зависть и злоба, нашло широкий выход для себя в последнюю пару дней на страницах армянских СМИ и в соцсетях. Армянские пользователи, аналитики и эксперты всех мастей с удовольствием занялись шельмованием Казахстана и казахского народа, напомнив им все, за что полагается страшная армянская месть.

А вспомнить армянам есть что. Особенно их бесит, судя по многочисленным постам и комментариям, тот факт, что Казахстан поздравил Азербайджан с победой в 44-дневной войне. Такое, считают армянские "патриоты", не прощается, потому что казахи с ними, армянами, в одних союзах, а это обязывает. Сегодня Алматы припоминают заявления в адрес армянских оккупантов, унижения, пережитые Сержем Саргсяном на евразийских собирунах и мероприятиях ОДКБ, когда Азербайджан, по выражению армянских аналитиков, не будучи членом организаций, незримо присутствовал повсюду. Казахстан всегда был противником вмешательства ОДКБ в карабахский конфликт, настаивал на принципе территориальной целостности. А еще эта страна является частью ненавистного армянству тюркского мира и смеет еще проявлять там активность. Всего этого вполне достаточно для того, чтобы навлечь на себя ненависть всея армянства и стать объектом злорадного торжества потомков динозавров.

И что особенно забавно - видеть, как наши соседи примеряют на себя роль спасителей казахской государственности. Армяне словно забыли, что их собственная государственность висит на волоске. Причем давно и безнадежно. И со стороны это хорошо заметно. В комментариях к статье одного из российских СМИ можно, например, увидеть такой диалог:

"В общем-то правильно, но армяне в этой истории меня смущают)"

"Те еще спасители".

"Те еще вояки......"

В устроенной со вчерашнего дня какофонии мощным баритональным дискантом выделяется небезызвестная Маргарита Симоньян, в определенной степени задавшая тон позиции российского армянства.

Своим постом в Телеграм она указала армянам РФ, как именно надо относиться к проблеме. Не надо напоминать о прошлом, то есть о том, что ОДКБ, дескать, не отозвалась на армянское нытье в период 44-дневной войны, а тут, видите ли, сразу... Всего этого не нужно, нужно встать в позу "русского патриота" и требовать от казахов отказаться от прежних воззрений и признаков государственности. Еще немного, и Симоньян начала бы требовать от казахов прекратить разговаривать по-казахски в обмен на "спасение".

Как тут не вспомнить излияния армянских псевдоисториков и экспертов о том, как они, армяне, мол, создавали Казахстан, как принесли казахам цивилизацию, чуть ли не научили читать-писать и так далее.

Очень удивил следующий пункт требований от "русской патриотки" Симоньян: "6. Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками". О чем это она? О неприемлемости приоритета казахского языка и сокращения русского сектора в школах? Так не армянке об этом говорить. На ее "исторической родине" русский сектор в учебных заведениях уничтожен в принципе, открыто проповедуется расизм и ксенофобия. Да и по поводу "нациков" ей не к казахам, а к братьям-армянам следовало бы обращаться. Героизация нацистов, государственная идеология, построенная на принципах нацизма, это про Армению, а не про Казахстан.

Коротко говоря, армянство показало себя в последней ситуации не лучшим образом. Впрочем, как и всегда.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

"Армяне с большой горечью и разочарованием восприняли итоги 44-дневной войны. Поражение стало для них шоком, и понятно, что все это наложило серьезный отпечаток на их дальнейшее существование и самоощущение в различных государствах и, в частности в России.

Активизация антитюркских настроений в армянской диаспоре в целом и среди ее наиболее, так сказать, ярких представителей сегодня налицо. Эти настроения бурно изливаются в эти дни на страницы СМИ и соцсети в связи с событиями в Казахстане. Происходящее в этой стране стало лакмусовой бумажкой для многих армянских горе-аналитиков, которые становятся в очередь, чтобы высказать тюркофобскую позицию и выявить еще раз свою сущность на фонесобытий в Казахстане. Эти деятели армянской диаспоры давно и усердно пытаются показать себя большими патриотами России, чем даже сами русские. Они демонстративно раздражаются переходом Казахстана на латиницу, возмущаются осторожностью Астаны в вопросе Крыма. А как их беспокоит усиление Организации тюркских государств, тюркского фактора, роли Азербайджана и Турции! Они позиционируют себя защитниками интересов России на ее дальних подступах.

Что касается Маргариты Симоньян, то она себя в последнее время позиционирует вообще непонятно в какой роли. То ли она министр иностранных дел какого-то непонятного государства, то ли она режиссер, то ли писатель. На мой взгляд, она давно позабыла о своей реальной профессии и журналистикой практически не занимается. Она все чаще стала переходить красную черту, так как приходится отрабатывать те деньги, которые ей подбрасывает богатая армянская диаспора. И в связи с происходящим в Казахстане все это начало проявляться особенно отчетливо. Судя по публикациям Симоньян в соцсетях, она не намерена ограничивать себя, демонстрируя зоологическую ненависть ко всему тюркскому, заложенную в ней, думается, с рождения".