Армянские националисты и тюркофобы радуются погромам в Казахстане

Автор: Мехти Ахмедзаде​​

Армянские националисты продолжают поражать в нелучшем смысле этого слова. Ненависть ко всему азербайджанскому и тюркскому, навязчивая идея собственной исключительности, чувства обиды и зависти у них настолько превозобладают над здравым смыслом, что это все чаще доходит до абсурда.

Потерпевшие в Карабахе сокрушительное поражение армянские националисты теперь в соцсетях радуются погромам и беспорядкам, происходящим в последние дни в Казахстане.

Воспринимается это все не только как "радостная новость", но и служит поводом для массовых издевательств, матерных слов и даже распространения дезинформации с целью создать определенные антиказахские настроения в слоях населения Армении.

Особенно обиженные позорным поражением в 44-дневной войне армяне активизировались после обращения Казахстана в ОДКБ с просьбой помочь остановить массовый беспредел и мародерства.

"В связи с обращением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в заявлении Совета коллективной безопасности организации, решившей оказать помощь стране-союзнику.

Параллельно в армянском сегменте Facebook пользователи запустили флешмоб "Я против отправки армянских солдат в Казахстан", озвучивая при этом и антироссийские настроения.

Судя по многочисленным реакциям под этими всеми постами армянских Телеграм-канализаций, подобные больные высказывания и идеи поддерживаются большинством армян, подписанных на них.

Читая подобные посты, лишь удивляешься, сколько ненависти скопилось к тюркским народам у обиженных поражением армян. Мало того, что издевательские публикации пишутся с особым азартом, так еще и благородных казахов везде упоминают в качестве "мамбетов".

Отметим, что Мамбет - мужское личное имя, распространённое среди тюркоязычных народов. Стяженная форма арабского имени Мухаммед. Является уничижительным прозвищем для казахов. Для них прозвище "мамбет" является аналогом русского слова "быдло" и "обозначает грубого, необразованного и бескультурного человека, который чаще всего родом из сельской местности".

Сказать, что подобные высказывания в армянских телеграм-канализациях омерзительно - ничего не сказать. Который уже день армянский сегмент социальных сетей использует подобную риторику. Останавливаться они не собираются, да и не скрывают своей животной радости. Как и не скрывали ее по поводу пожаров, охвативших летом прошлого года Турцию.

Стоит напомнить об антиказахской истерии, поднятой в Армении после апрельских боев 2016 года и однозначных заявлений президента Казахстана в поддержку Баку. Кроме того, армянские деятели неоднократно оскорбляли казахский народ и руководство этой страны, унижали казахстанскую государственность.

Тюркофобия у армян, и это подтверждает нынешняя реакция аудитории данной страны в соцсетях, неистребима. Это то, что составляет хребет, основу народа, привыкшего жить мифами, а не реалиями. Миф о том, что немалая часть территорий стран, в том числе и не имеющих с Арменией общих границ, является "исторически армянской", - всего лишь один из эпизодов болезни, которой нет излечения. Армянское общество больно различными формами фобий и ненависти - прежде всего, к турецкому и азербайджанскому народам, тюркам в целом, к мусульманам, а также к евреям и Израилю. Обиженные армяне, проигравшие в войне, потерявшие оккупированные ими значительные территории, рассуждают как маленькие дети, считая, что в поражении виноваты все, кроме них самих. И, к сожалению, сегодня это больное мышление используется против благородного казахского народа.