Неисправимый лгун Арман Татоян замахнулся на кресло премьера Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

Наверное многим читателям известна персона так называемого "защитника прав человека" Армении, некоего Армана Татояна. Этот господин, в служебные функции которого вообще-то входит защита прав граждан Армении, в последнее время отличается стремлением запрыгнуть на армянский политический Олимп и для этого готов сделать все возможное, лишь бы достичь вожделенного кресла.

Возомнив себя новым армянским Бисмарком, Татоян решил, что для этого все пути хороши и поэтому на протяжении последнего времени ведёт себя как потенциальный глава правительства страны, несмотря на то, что никто его никуда не избирал и не назначал.

Считая, что должность омбудсмена для него не достаточно высока, Татоян замахнулся на высший исполнительный пост Армении - кресло премьер-министра, который занимает его бывший покровитель Н. Пашинян, благодаря которому он и стал "защищать" права армянских граждан.

Поражение во Второй Карабахской Войне и капитуляция Армении ещё больше воодушевили начинающего Бисмарка на активизацию своей политической деятельности. Поняв, что для него это реальный шанс вырваться вперёд, А.Татоян занимается исключительно политической деятельностью и саморекламой, преподнося себя как единственного потенциального политика, способного вытащить Армению из кризиса, поднять имидж страны на международной арене и собравшись силами готовиться к реваншу.

Забыв о том, что занятие политикой не входит в мандат омбудсмена, А.Татоян уже около года только и делает что рвётся напролом и делает политические заявления относительно уже затухшего конфликта, стараясь из кожи вон показать, что только он способен стать лидером страны и повести бедный армянский народ вперёд к утопической мечте о "Великой Армении".

Вначале официальные власти в Ереване молча взирали на потуги начинающего Бисмарка, им даже импонировало то, что он иногда говорит то, о чем они после разгромного поражения предпочитали молчать, а так с них "все взятки гладки". А.Татоян лицо независимое, к правительству отношения не имеет, может болтать всякую чепуху и правительство за него ответственность не несёт.

Когда же А.Татоян замахнулся на власть, стал критиковать ее и возлагать ответственность за поражение в войне и утрату оккупированных азербайджанских территорий, армянские чиновники периодически стали одергивать зарвавшегося юриста, стараясь поставить его на место.

Но когда претензии на власть А.Татояна стали перехлёстывать через край, Никол Воваевич решил, что пора кончать с этим вконец разнузданным конкурентом и принял мудрое историческое решение. Учитывая, что срок полномочий "защитника" истекает в феврале 2022 года, он предложил не продлевать его полномочия и выдвинуть другую кандидатуру на рассмотрение парламента Армении.

Все это ещё больше разозлило А.Татояна, которому отнюдь не хочется расставаться с уютным кабинетом, служебным автомобилем и бизнес классом во время зарубежных поездок.

Не теряя времени, без пяти минут отставник активизировался по полной программе в деле "изобличения" нынешних армянских властей, которые по его мнению не "противостоят агрессивным действиям" Азербайджана и полностью стали "агентами" Турции и Азербайджана.

Армянский народ устал от войны и враждебности, что и проявилось в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, где победила партия премьер-министра Н. Пашиняна, который даже не смотря на поражение и капитуляцию, сумел убедить избирателей, что "худой мир лучше доброй ссоры".

Учитывая этот факт, А.Татоян перешёл к тактике разжигания межконфессиональной войны.

Стараясь завоевать поддержку армянского общества новыми призывами, человек которому по роду деятельности необходимо быть толерантным и миролюбивым, стал одним из главных "ястребов" желающих новой войны и реванша.

Теперь неудавшийся "картограф" и провалившийся "юрист-международник" стал ярым "борцом" за христианскую религию, которую пытается исказить и преподносить в собственной версии. Воодушевлённый тем, что иерархи армянской апостольской церкви взяли его на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане, А.Татоян возомнил себя теперь "теологом" мирового масштаба и собрался спровоцировать новый крестовый поход против Азербайджана.

Учитывая рост исламофобских и тюркофобских настроений у определённых кругов, А.Татоян на этот раз стал раскручивать пружину антиазербайджанской пропаганды обвинив в том, что якобы армянские пленные, которые были недавно возвращены армянской стороне, подвергались "унижениям" за то, что были христианами.

Больше глупости в больную голову А.Татояна залезть не могло. Он стал утверждать, что пленных силой пытались заставить принять ислам. Все это выглядет довольно смешно и похоже на бред больного шизофренией. Хорошо, что он не стал доказывать для большей "достоверности", что пленным было сделано обрезание представителями известного в Азербайджане национального меньшинства.

При этом А.Татоян отказывается называть имена и фамилии этих армянских военнослужащих прекрасно понимая, что назвав их имена раскроется его наглая ложь и он опять попадёт впросак. Эта дезинформация, распространяемая им имеет только одну цель - вновь разжечь огонь затухшего конфликта и не допустить возможного примирения народов. Причём все это является лишь средством достижения им высокого тёплого кресла, где он сможет распиливать нищенский бюджет страны.

Понимая, что он уже скоро пересядет со служебного автомобиля в ереванский автобус, А.Татоян на этот раз своими заявлениями стремится привлечь внимание исламофобских кругов на Западе и урвать у них деньжат на новый лимузин. Всем абсолютно понятно, что вся эта чушь рассчитана на сердобольных псевдомиссионеров типа баронессы К.Кокс, которые мечтают о всемирном крестовом походе против мусульман.

Азербайджан, в котором представители всех мировых религий спокойно живут бок о бок, где государство оказывает всестороннюю поддержку всем официально зарегистрированным христианским церквям (православной, католической, лютеранской, удинской), а в центре столицы Баку стоит отреставрированная армянская церковь, является образцом мультикультурализма для многих стран, в том числе и для Армении.

Полной противоположностью является тот факт, что за время оккупации армянские вооруженные формирования разрушили более 60 мечетей на захваченных азербайджанских территориях.

Пустые и бездарные заявления А.Татояна относительно того, что пленные армянские военнослужащие якобы подвергались в плену "издевательствам" за принадлежность христианству выглядят ещё более смехотворными, чем все его предыдущие пассажи относительно делимитации границы или вывесок на азербайджанском языке, с которыми он буквально терроризировал представителей всевозможных международных организаций и иностранных государств.

Все лжефакты относительно военнопленных, представленные А.Татояном, не только не нашли подтверждения (всех военнопленных постоянно посещают представители Международного Красного Креста, которые фиксируют любую ссадину или царапину, а также выслушивают жалобы и просьбы), но и в очередной раз раскрыли его больную натуру, которая ради власти и денег готова на все.

Пора господину А.Татояну остепениться и остановиться, перестав вводить в заблуждение мировую общественность и собственный народ, которые устали от его "сенсаций" и плаксивых жалоб.

Забрасывая штаб квартиры международных организаций своими подмётными письмами, А.Татоян уже порядком всем им надоел, на него давно все смотрят, как на дурачка и ябеду, ведь его ложные, порой совершенно бездарные опусы просто отнимают их время.

Видимо неисправимому лгуну А.Татояну давно пора понять, что его время закончилось и вариантов взобраться вверх у него нет. Если же ему подобные политики ещё до конца не поняли новых геополитических реалий, то пусть ещё раз ознакомятся с выступлениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который постоянно предупреждает особо рьяных реваншистов о силе терапии азербайджанским железным кулаком, от которой останутся потом лишь рожки да ножки.