Всплеск антироссийской и антитурецкой истерии в Армении после предложений Лаврова

Автор: Мехти Ахмедзаде

Несмотря на то, что Россия постоянно пытается протянуть Армении руку помощи и вытащить ее из болота, в армянском сегменте социальных сетей до сих пор продолжается обширная волна русофобии, которую подпитывают реваншисты.

Общеизвестно, что армяне, которые никак не могут смириться с позорным поражением во Второй Карабахской войне, до сих пор почему-то винят в этом поражении Россию. С 10 ноября 2020 года по сегодняшний день в стране активно продвигается тезис о враждебности и предательстве РФ.

Причем наибольший всплеск русофобских истерик начинается именно тогда, когда официальные лица Российской Федерации выступают с теми или иными предложениями, которые, в частности, могут не только укрепить мир в регионе, но и вытащить Армению из того болота, в котором она оказалась из-за 30-летней оккупации азербайджанских земель. Но, к сожалению, вместо благодарности Россия получает лишь обидные слова и мат.

Так, например, сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Россия выступает за скорейшее начало делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

"Это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год мы предлагаем начать прорабатывать, создав комиссию по делимитации и демаркации, предлагая себя как консультанта в этой комиссии, учитывая, что российский Генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского Союза, изменения в нем различных границ и границ между союзными республиками", - сказал Лавров на пресс-конференции, предложив в рамках официально созданной комиссии решать все те вопросы, которые сейчас остаются еще не согласованными.

Затем, глава российского внешнеполитического ведомства, отметил, что Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией: "Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого новые предложения появились, мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия) заработала как можно раньше".

Лавров затронул еще 2 темы, которые тоже помогут укрепить мир в регионе:

3+3

По его словам, процессы, начатые в формате 3+3, гораздо более значимые, так как в этом формате обсуждаются перспективы развития всего этого региона.

"Безусловно, мы поддерживаем эти усилия, и мы в них активно участвуем. Они способствуют нормализации обстановки на Южном Кавказе и помогают создавать условия для того, чтобы сохраняющиеся еще политические проблемы решались гораздо более активно, более плодотворно путем в том числе, развития экономического и иного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа и тремя их большими соседями", - сказал он.

Нормализация отношений Турция-Армения

Сергей Викторович подчеркнул, что Россия очень рада, что первая встреча специальных представителей Турции и Армении по нормализации отношений проходит в Москве. РФ оказала помощь, чтобы такую договоренность достичь и надеется, что встреча пройдет успешно.

Напомним, что в Москве 14 января началась встреча спецпосланников Турции и Армении - Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений между двумя странами.

В ходе первой встречи стороны обсудят шаги, которые необходимо предпринять в процессе нормализации отношений, и их детали.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна заинтересована в продолжении подобных контактов.

Ожидается, что на встрече также будут обсуждены экономические вопросы.

Как мы видим, Россия пытается сделать все, чтобы спасти Армению, в частности, от ее вечных экономических проблем, ибо процветание армянской экономики возможно лишь при нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, к чему обе страны готовы и не раз обращались к официальному Еревану с разного рода предложениями.

Однако, несмотря на эти все озвучиваемые идеи, Ереван, как всегда, попросту тянет время, а армянское общество, которое нынче живет бредовой идеей невозможного реванша, в очередной раз поливает грязью российского министра.

Не прошло и минуты, как господин Лавров произнес идеи и предложения, как в армянских телеграм-каналах начался словесный понос:

Эта антироссийская и антитурецкая истерика, которая бушует в Армении после Победы Азербайджана в 44-дневной войне, в очередной раз доказывает, что армяне никогда не смогут быть достаточно мужественными, чтобы признать своих ошибок. Они продолжают и будут продолжать обвинять других в своих так называемых бедах. Неблагодарные армяне могут только плевать в руку помощи, которую всегда пытается протянуть Россия.