https://news.day.az/politics/1426961.html Армения создаёт рабочую группу для строительства участка Зангезурского коридора
Армения создаёт рабочую группу для строительства участка Зангезурского коридора
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы, которая займется вопросами строительства участка Зангезурского коридора, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщается, в группу вошли 10 человек.
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