Армения создаёт рабочую группу для строительства участка Зангезурского коридора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы, которая займется вопросами строительства участка Зангезурского коридора, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, в группу вошли 10 человек.