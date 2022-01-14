https://news.day.az/politics/1426982.html Башня Атакуле в Анкаре окрасилась в цвета азербайджанского флага
Башня Атакуле в Анкаре окрасилась в цвета азербайджанского флага
Башня Атакуле, один из символов Анкары, окрасилась в цвета азербайджанского флага по случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На башне отображены флаги Турции и Азербайджана, а также надпись "С 30-летием установления турецко-азербайджанских дипломатических отношений!" на турецком и английском языках.
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