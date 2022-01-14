Башня Атакуле в Анкаре окрасилась в цвета азербайджанского флага

Башня Атакуле, один из символов Анкары, окрасилась в цвета азербайджанского флага по случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На башне отображены флаги Турции и Азербайджана, а также надпись "С 30-летием установления турецко-азербайджанских дипломатических отношений!" на турецком и английском языках.