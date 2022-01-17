https://news.day.az/politics/1427548.html Азербайджанская армия применила высокие технологии на учебных сборах - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская армия применила высокие технологии на учебных сборах - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному плану боевой подготовки, в воинских частях азербайджанской армии с командирами рот были проведены сборы по командирской подготовке, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"На состоявшихся в ходе сборов теоретических и практических занятиях по общевойсковой подготовке командиры выполнили различные задачи с применением высоких технологий. Основной целью проведения сборов является совершенствование управленческих и практических навыков командирского состава", - отметили в ведомстве.
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