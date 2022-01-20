20 января 1990 года азербайджанский народ победил советскую армию

Автор: Тофик Аббасов

То шоковое состояние, в котором находился наш народ после произошедшего в ночь с 19 на 20 января, было вызвано очень дерзкими действиями советской армии, подчинявшейся нерадивым политикам. Беспомощный президент Михаил Горбачев, узнав, что сотворила советская армия в Баку, сам был шокирован, но это была запоздалая реакция, которая уже ничего не могла изменить - ни воскресить невинно убиенных, ни вернуть азербайджанскому народу веру в справедливость союзного руководства.

Наш народ не ожидал такой неадекватной, непропорциональной реакции армии. Вооруженным до зубов военным и танкам противостояли безоружные мирные люди, которые верили, что их армия никогда не поднимет оружия против своих граждан. Это потом пошли байки и легенды о том, что бакинцы, мол, были вооружены, что военным противостояли чуть ли не колонны исламских экстремистов, что людям раздавали арматуру и так далее. На самом же деле люди приходили не с оружием и арматурой, они приходили с бутербродами и термосами. В Баку в то время действовал комендантский час, и люди делились своими бутербродами со стоявшими на постах солдатами. Вот так встретил народ армию, а не камнями и пулями.

Неадекватная реакция центральных властей, бесчинства, творимые резервистами в Баку и других городах Азербайджана, вызвали волну справедливого гнева. Потому что это была борьба за правду, которую пытались уничтожить в зародыше. Но не получилось. Невооруженные люди победили армию. Они победили ее, прежде всего, морально, показали силу духа, стойкость, принципиальную позицию в ответ на лицемерие тогдашнего Политбюро и тех кругов, которые заигрывали с армянскими радикалами, националистами и впоследствии - сепаратистами.

Такие события по прошествии времени воспринимаются иначе, осознаешь, каковы были истинные причины и следствия тех процессов, почему была пролита кровь. Она была пролита, потому что режим был беспомощен. Он продолжал по инерции тиражировать бестолковые и бессмысленные идеологемы наподобие пролетарского интернационализма и тому подобного. На глазах обваливалась идеологическая система, конфигурация советской страны, и люди, восседавшие в высоких креслах, оказались не готовыми ответить на вызовы нового времени. А люди перестали молчать, они стали давать оценку происходящему. Раскручивались механизмы несправедливости, на глазах появлялся новый кластер криминального мира, с которым срослись официальные кремлевские круги. Все это выходило наружу, и люди не могли молчать, видя чудовищные трансформации, которые происходили при бездействии властных структур.

Справедливый протест азербайджанского народа был вызван агрессивностью Армянской ССР, которая пользовалась поддержкой в Москве, даже в Политбюро была поддержка Армении в ее опасных устремлениях и запросах. Армяне всегда так решали проблемы расширения пространства обитания. Они Баку, Гянджу, даже Евлах называли "исконно армянскими" городами, как бы тупо это ни звучало. Выходило, что вся Кавказская зона это исторический ареал обитания армян.

Все эти абсурдные претензии послужили тому, что армяне умудрились обратить на себя внимание интеллектуальных кругов. В Москве среди интеллигенции, ученых знаковых персон появились их лоббисты. То есть фальшивая пропаганда армян, хоть и недолго, но имела успех, и люди, которые подпали под влияние этой ложной пропаганды, оказывали очень сильную поддержку Армении из Москвы. Армяне эксплуатировали и оборачивали в свою пользу все процессы, в том числе разрушительное землетрясение 1988 года, унесшее жизни десятков тысяч людей. Все это использовалось для замалчивания на союзном уровне правды Азербайджана и достижения своих гнусных целей. Целью было отторжение азербайджанских территорий и присоединение их к Армении. Обо всем этом прекрасно знало центральное руководство, лично Горбачев. Но Москва ничего не сделала для того, чтобы не дать пролиться крови и усмирить зоологическую агрессию армянских политических кругов.

20 января мы потеряли славных сыновей и дочерей нашего народа, но не сдались. Это был момент истины, когда и Москва, и весь мир убедились в том, что невозможно гасить стремление людей к справедливости, нельзя отказывать им в реализации их суверенных прав. Защитить себя, свою территориальную целостность, отстоять историческую правду, потому что Карабах никогда не был армянским, - это было неотъемлемое право азербайджанского народа.

События 20 января не сломили наш народ, они, наоборот, стали стимулом, вызвали мультипликативный эффект, ведь именно после 20 января азербайджанский народ начал требовать политической независимости для республики. Можно сказать, что в последовавшем через год распаде Советского Союза четко прослеживаются отголоски кровавой ночи с 19 на 20 января 1990 года, продемонстрировавшие слабость, некомпетентность советского руководства, его беспомощность перед лицом новых вызовов и жуткий кризис коммунистической идеологии. Черный январь сделал процесс распада огромной страны неизбежным.

Мы чтим всех, кто пал 20 января в Баку, в его окрестностях и других атакованных советской армией городах республики как истинных героев, истинных борцов за справедливость, за наши национальные идеалы. Поэтому, на мой взгляд, 20 января для азербайджанского народа это не только день памяти, но и день торжества национальной идеи, показавший, что мы можем в своей борьбе идти до конца.