https://news.day.az/politics/1429592.html Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном - Пашинян
Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном - Пашинян
Ереван считает, что мирный договор с Баку должен быть подписан, но этот документ необходимо выработать в процессе переговоров.
Об этом заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров. Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли", - сказал он.
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