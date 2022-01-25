https://news.day.az/politics/1429749.html Военные расчищают дороги от снега в Карабахе - ВИДЕО
Военные расчищают дороги от снега в Карабахе - ВИДЕО
В целях поддержания на высоком уровне боеспособности войск, дислоцированных в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, в том числе для осуществления бесперебойного обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство в сложных климатических условиях, инженерные войска азербайджанской армии продолжают деятельность по очистке дорог от снега и поддержанию их в постоянном рабочем состоянии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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