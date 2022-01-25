Неудовлетворенная Марго: Ким Кардашьян впору оскорбиться

Автор: Акпер Гасанов

Марк Твен является автором прекрасного афоризма: "Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения". Родившаяся в Краснодаре, в семье мастера по ремонту холодильников и продавщицы цветов на рынке Маргарита Симоньян, вполне возможно читала Твена и знакома с его афоризмом. Но классиков нужно не только почитывать, но и почитать. К примеру, следуя тем постулатам, о которых они писали.

Марго Симоньян этого не делает. В противном случае, она бы не сделала очередного глупого, скандального заявления, выставив саму себя в нелепом свете. В общем, непонятно с какого перепоя или перепугу, но главный редактор телеканала RT решила, что настал тот самый момент, когда ей можно и нужно сравнивать себя с американской моделью и актрисой Ким Кардашьян.

Уже забавно. Дальше было совсем смешно. Пропагандистка Симоньян написала в своем телеграмм-канале, что "узнала о том, что она одной национальности и одного года рождения с Ким Кардашьян". Кроме этого Марго Симоновна отметила, что она также с моделью "одного роста, размера ноги и объема талии". Ну и под конец своего сравнительного анализа, она изрекла: "А какие разные судьбы".

Рассуждая чисто теоретически, сильно повезло гражданскому мужу Марго, некогда режиссеру, а с недавних пор еще одному пропагандисту Тиграну Кеосаяну. Могла ведь Симоньян начать сравнивать мужские достоинства Тиграна с достоинствами бывшего бойфренда Кардашьян, R&B-певца Рэя Джея. Неловко, наверно, было бы Тиграну. Он ведь привык пошло стебаться над другими, а тут он сам мог стать объектом стеба.

Кстати, Симоньян могла бы, рассуждая теоретически, попробовать сравнить себя с Ким и в тех утехах, мастерицей в которых является Кардашьян. То, как американка армянского происхождения умеет проявлять себя, скажем так, в сфере доставления удовольствия партнеру, увидели сотни миллионов людей из разных стран мира. Произошло это после того, как была украдена и разошлась по просторам интернета запись интимных развлечений Ким с ее тогдашним бойфрендом.

Симоньян в этом плане пока отстает. Может быть, уж коли она взялась сравнивать себя с Кардашьян, в конечном счете в Сети появится и видео соответствующего содержания с участием Марго и Тиграна, а может и кого-то иного. Но, предположу, видео это, появись оно, вызовет скорее сочувствие к Симоньян, нежели аплодисменты в ее адрес.

В остальном же, мы уже можем констатировать, что Марго является сильно закомплексованной дамой, завидующей славе той, кто стала широко известной в мире благодаря просочившемуся в интернет видео порнографического характера. Получается, что все те награды, которые получила Марго, включая армянскую медаль Мовсеса Хоренаци, уступают "награде" Ким, которая в 2014 году стала обладательницей премии "Золотая малина" в категории "Худшая женская роль" за фильм "Семейный консультант".

Кстати, не удивлюсь, если Кардашьян, если ей сообщат о результате сравнительного анализа от Симоньян, сочтет себя оскорбленной. Потому, что она никогда не сравнивала себя с российской пропагандисткой и вряд ли вообще слышала о ней. Замечу также, что Ким будет права, сильно оскорбившись. Потому, что она, как ни крути, добилась известности, пусть и сомнительной, своим трудом, за счет своих средств, а не на деньги американских налогоплательщиков.

Кардашьян не высасывала средства из американского госбюджета. А вот Симоньян в высасывании денег из госбюджета страны, гражданкой которой является, уже отличилась. Как говорилось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, Маргарита Симоньян, ее муж Тигран Кеосаян и их родственники заработали 46 миллионов рублей на фильме "Крымский мост". Большая часть из этих денег была вне конкурса выделена из российского бюджета.

Фильм этот, как известно, с треском провалился в российском прокате. Но, Марго это не волнует. Она продолжает себя прекрасно, с финансовой точки зрения, чувствовать в роли главного редактора телеканала RT и информационного агентства "Sputnik", которые также финансируются из российского государственного бюджета. При этом, ей все же хочется славы Кардашьян. Неудовлетворена Марго и очень сильно. Настолько сильно, что практически открыто кричит об этом на весь свет и доказывая правоту афоризма Марка Твена.