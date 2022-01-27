Красный Крест назвал число пропавших во второй Карабахской войне

Останки более 1,7 тыс. человек обнаружены в районе нагорнокарабахского конфликта, начался процесс их идентификации и передачи родственникам погибших. Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщил в четверг в Женеве Международный комитет Красного Креста (МККК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в связи с эскалацией нагорнокарабахского конфликта в 2020 году, - отметила гуманитарная организация. - После подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года останки более 1,7 тыс. человек были найдены и начался процесс их идентификации и передачи семьям".

Как подчеркивается в сообщении, МККК вместе с российскими миротворцами оказали содействие в проведении около 360 поисковых операций. Эти операции связаны с "исключительной опасностью", так как на местности немало неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, проведение поисков часто осложняет холодная погода. В Красном Кресте напомнили, что помимо сотен пропавших без вести после эскалации нагорнокарабахского конфликта в 2020 году в списке лиц, о которых нет сведений, насчитывается более 4,5 тыс. человек, пропавших без вести в этом регионе в 1990-е годы.