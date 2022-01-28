https://news.day.az/politics/1430688.html Закир Гасанов о приоритетах азербайджанской армии в этом году
Закир Гасанов о приоритетах азербайджанской армии в этом году
Военные реформы и повышение боеспособности войск в Азербайджане будут приоритетом и в нынешнем году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на заседании коллегии ведомства.
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