Разоблачен обман Пашиняна с коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 января дал онлайн-интервью, в ходе которого ответил на многочисленные вопросы, связанные с ситуацией, сложившейся в стране после поражения во Второй Карабахской войне, и перспективой развития Армении в обозримом будущем. Через двое суток пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян заразился коронавирусом.

"Премьер-министр сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов", - говорилось в сообщении, однако, судя по видеонарезке, опубликованной в армянских СМИ, правительство Армении вновь врёт, ибо Пашинян уже являлся носителем опасного вируса во время интервью.

Как видно на кадрах, армянский премьер, который постоянно позорится на любых мероприятиях онлайн-формата, хрипел, кашлял, давился на протяжении всего интервью, но несмотря на это, не имел при себе маску. Ему даже в голову не пришло попросить кого-то принести ее. Судя по удивленному и испуганному выражению лица журналистки, в один момент она поняла, что к чему, но боясь за свою карьеру, промолчала до конца интервью. Пашинян хоть и экс-журналист, так сказать её "коллега", но ныне известен репрессиями в адрес тех, кто осмеливается ему что-либо сказать. Поэтому журналистке пришлось молчать, вопреки опасности заразиться смертельно опасной болезнью.

Напомним, что ранее Пашинян подавился, выступая на заседании ОДКБ, проходившем в онлайн-формате, и в панике выключал микрофоны. До этого он опозорился и на другом саммите ОДКБ.