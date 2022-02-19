Потешный шпионский скандал: в Армении уже полтора года ищут причины своего поражения

В Армении продолжается потешный шпионский скандал. СНБ этой страны на днях заявила о выявлении группы из 19 военнослужащих, которые якобы передавали сведения о количестве вооружений на складах воинских частей противнику в период 44-дневной войны.

Причины своего поражения, которого армянское общество ну никак не ожидало, в Армении ищут уже полтора года. Соседи никак не могут принять того факта, что их представления о себе, тщательно и с любовью выстраивавшиеся на протяжении тридцати лет, оказались просто очередным мифом. Если бы не шпионы, если бы не погода, если бы не злые турки и плохие евреи, если бы не наемники, ничего такого бы не случилось, считают они. На кого только не записывали вину - от Пашиняна до уборщицы в Минобороны. И вот теперь армянским спецслужбам удалось таки обнаружить тех, кто "обеспечил" победу Азербайджану. Это они, эти 19 военных, выдав страшную тайну о количестве патронов, автоматов и прочего "оружия возмездия" у армянской армии, стали причиной позорного поражения, массового дезертирства и трусости своих соплеменников. Среди шпионов есть даже подполковник, награжденный медалью за отвагу, проявленную на войне, что особо подчеркивают армянские СМИ.

"На мой взгляд, не тем сейчас занимаются спецслужбы Армении. Поиски виновных в поражении страны в 44-дневной войне могут привести, прежде всего к тем, кто их сейчас и разоблачает", - сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт по национальным конфликтам, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

"Взять хотя бы последние сообщения армянских СМИ касательно обвинения некоего отмеченного медалями подполковника в том, что он передавал сведения о количестве вооружения на складах азербайджанской стороне. Не знаю как у самих армян, но лично у меня эти новости вызывают некоторое смущение. Ладно бы он передавал сведения о расположении воинских подразделений, времени и направлении их перемещения и так далее. А склады с вооружением, тем более, уже разворованным и распроданным... Ну, это как-то мелко. Да и зачем Азербайджану такие сведения? Не все ли равно для Азербайджана, сколько снарядов там хранилось? Пару вылетов Байрактаров - и все.

Подобное задержание офицера, да еще награжденного за отвагу, выглядит, мягко говоря, смешной попыткой скрыть вину в коррупции более высоких военноначальников. И именно на это указывают армянские СМИ, когда намекают на то, что расследование может получить весьма неожиданное продолжение.

Будет весьма интересно узнать о том, что через некоторое время в руководстве вооруженных сил Армении будет обнаружен тот самый генерал, который распродал склады вооружений и хочет любыми способами скрыть свои преступления, пытаясь обвинить в работе на Азербайджан других военнослужащих. И в этом есть основная мораль трагедии армянского общества - их генералитет фактически предал свою армию, которая оказалась неподготовленной к войне с Азербайджаном. А поиски виновных в этом поражении уводят армянское общество еще дальше от истины и приводят к подобным казусам, когда от безысходности обнаруживаются целые сети якобы шпионов", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева