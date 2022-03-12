Азербайджан направил Армении предложение из пяти пунктов по нормализации отношений и в настоящее время ожидает ответа от противоположной стороны.

Как передает Day.Az, об этом агентству Анадолу заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Месседж такой: фактор оккупации уже нет. В этой ситуации азербайджанская сторона, несмотря на все трудности и проблемы прошлого, выступает за нормализацию отношений с Арменией", - сказал министр.

По его словам, Армения почти год не дает ответа на предложение Азербайджана. "Недавно азербайджанская сторона направила Армении новое предложение в знак доброй воли. Мы предложили армянской стороне некоторые фундаментальные принципы, которые включают нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы выразили готовность развивать отношения на основе определенных принципов. Армения должна рассмотреть это и дать свой ответ. Если Армения искренне хочет нормализовать отношения, то это - для них очень хорошая возможность. Ответ Армении будет известен в ближайшее время, и мы, конечно же, предпримем соответствующие шаги", - сказал он.

Министр отметил, что одностраничное предложение было недавно представлено противоположной стороне.

"Были определены и предложены фундаментальные принципы. Если армянская сторона хочет нормализовать отношения, она должна немедленно выразить свое отношение к этому предложению. Однако я хотел бы отметить, что все принципы, упомянутые в этом документе, являются принципами международных отношений", - сказал министр.

Байрамов добавил, что в число этих предложений входит и вопрос демаркации границ между двумя странами, что неоднократно предлагал Азербайджан.

"Азербайджанская сторона предлагала решить эти вопросы, но Армения всегда выдвигала предусловия. Предусловия для начала процесса неприемлемы. Должна быть создана группа двустороннего сотрудничества, и эта группа должна начать работу. Есть пять основных пунктов. Наши предложения состоят из пяти пунктов", - сказал министр.