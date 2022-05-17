Азербайджанские военные готовятся к учениям "Anatolian Phoenix - 2022"

Для представителей стран-участниц тактических учений ВВС Anatolian Phoenix-2022, проводимых в турецком городе Конья, организован брифинг о подготовке к учениям и задачах, которые предстоит поэтапно выполнить.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что международные учения с участием пилотов и авиационных средств ВВС Азербайджана продлятся до 27 мая.