Где пройдет следующая Общая конференция ПА ОЭС?

Очередная - четвертая Общая конференция Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) будет проведена в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на заседании третьей Общей конференции ПА ОЭС сказал генсек ПА ОЭС Тахир Хуссейн.

Он отметил, что очередная Общая конференция пройдет в 2023 году.

Тахир Хуссейн добавил, что председатель парламента Ирана избран вице-президентом ПА ОЭС.