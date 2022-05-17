https://news.day.az/politics/1462558.html Где пройдет следующая Общая конференция ПА ОЭС?
Где пройдет следующая Общая конференция ПА ОЭС?
Очередная - четвертая Общая конференция Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) будет проведена в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на заседании третьей Общей конференции ПА ОЭС сказал генсек ПА ОЭС Тахир Хуссейн.
Он отметил, что очередная Общая конференция пройдет в 2023 году.
Тахир Хуссейн добавил, что председатель парламента Ирана избран вице-президентом ПА ОЭС.
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