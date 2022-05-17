Обеспечение мира и стабильности в регионе является одним из необходимых условий для восстановления в постпандемический период

Обеспечение долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе является одним из необходимых условий для восстановления в постпандемический период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая во вторник на третьей Общей конференции ПА ОЭС в Баку.

Она отметила, что в 2020 году Азербайджан положил конец оккупации своих территорий Арменией, которая продолжалась около 30 лет.

"В результате 44-дневной Отечественной войны наша страна, одержав историческую победу, восстановила свою территориальную целостность. Азербайджан сам обеспечил выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году и требующих немедленного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана", - сказала Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что в период оккупации территорий Азербайджана Армения полностью разрушила все села и города, подверглись вандализму с армянской стороны исторические, культурные и религиозные памятники.

"Наши мечети, священные места были осквернены. Сразу после освобождения своих земель от оккупации Азербайджан за счет собственных средств начал широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных территориях. В настоящее время восстанавливается вся инфраструктура, разрушенная во время оккупации. В Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зоной "зеленой энергии", строятся новые города и села", - сказала она.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что угрозой остаются многочисленные мины, установленные Арменией на землях Азербайджана в период оккупации. С 10 ноября 2020 года от взрывов мин пострадали более 210 мирных жителей и военных, среди которых есть как раненые, так и погибшие. Хотя территории Азербайджана на сегодня одни из самых заминированных в мире, к сожалению, Азербайджан все еще остается одной из стран, получающих наименьшую международную помощь в этом направлении.

Гафарова отметила, что после 44-дневной Отечественной войны прошло уже полтора года. Азербайджан предложил Армении признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, начало процесса делимитации и демаркации границ, подписание мирного соглашения, которое приведет к восстановлению всех коммуникаций и нормализации отношений в регионе.

Она подчеркнула, что Азербайджан хочет говорить о мире и будущем, а не о войне, и продолжает усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе. 6 апреля по инициативе и при участии президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе состоялась еще одна трехсторонняя встреча. Накануне и после этой встречи Армения заявила о принятии пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Однако каких-либо реальных шагов в этом направлении со стороны Армении пока не наблюдается. Армении следует понять, что она должна выполнять взятые на себя обязательства, демонстрировать конструктивный подход. Это единственный способ добиться реального мира и стабильности в регионе.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что в постконфликтный период на Южном Кавказе появились новые реалии и новые возможности сотрудничества. Она подчеркнула в этом контексте, что Зангезурский коридор станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Страны-участницы Организации экономического сотрудничества также получат выгоду от этого нового коридора.