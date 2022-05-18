Россия, Украина, Турция и ООН проведут заседание

В ближайшие дни состоится заседание контактной группы России, Украины, Турции и ООН по гуманитарным вопросам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, существует предложенная генсеком ООН контактная группа по гуманитарным вопросам, в состав которой, помимо всемирной организации, входят Турция, Россия и Украина.

"Планируем в ближайшие дни провести заседание на техническом уровне", - сказал Чавушоглу.