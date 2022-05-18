https://news.day.az/politics/1462782.html Участники заседания ПА ОЭС посетили Шушу
Участники заседания ПА ОЭС посетили Шушу
Началась поездка в Шушу участников третьего годового заседания Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала гости ознакомились с Физулинским международным аэропортом, а затем отправились в Шушу.
Участники заседания ПА ОЭС ознакомятся с восстановительными и строительными работами, проводимыми в Шуше, а также посетят Шушинскую крепость, городскую площадь, дом Натаван, Джыдыр дюзю и мавзолей Вагифа.
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