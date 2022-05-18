В Шуше состоится совместное заседание комитетов парламента Азербайджана

21 мая в Шуше состоится совместное заседание комитетов Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на совместном заседании комитетов по делам молодежи и спорта, а также по вопросам семьи, женщин и детей в Шуше будет обсужден ряд вопросов.