Али Асадов и Гитанас Науседа обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Литвой

18 мая премьер-министр Али Асадов встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как сообщили Day.Az в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-литовских отношений в различных направлениях.

Была подчеркнута важность азербайджано-литовского бизнес-форума, проведенного в Баку с участием президентов двух стран.

На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной, сферах туризма и инвестиций, а также во многих других областях между Азербайджаном и Литвой.