https://news.day.az/politics/1462967.html Али Асадов и Гитанас Науседа обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Литвой
Али Асадов и Гитанас Науседа обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Литвой
18 мая премьер-министр Али Асадов встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Как сообщили Day.Az в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-литовских отношений в различных направлениях.
Была подчеркнута важность азербайджано-литовского бизнес-форума, проведенного в Баку с участием президентов двух стран.
На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной, сферах туризма и инвестиций, а также во многих других областях между Азербайджаном и Литвой.
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