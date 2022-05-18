Сегодня невозможно представить безопасность региона без Азербайджана, и в Литве это хорошо понимают

В среду, 18 мая, состоялся официальный визит в Азербайджан Президента Литвы Гитанаса Науседа. Высокого гостя принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В этот же день с участием глав двух государств прошел азербайджано-литовский бизнес-форум и был подписан ряд двусторонних документов.

Сотрудничество с Азербайджаном очень важно для Литвы. Баку - надежный партнер, в истории наших отношений никогда не было проблем и пробелов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский журналист, участник Первой карабахской войны, обладатель ордена "Достлуг" Ричардас Лапайтис.

Визит Президента Литвы в Баку в такой сложный период, когда продолжаются боевые действия в Украине, заслуживает особого внимания. Вопросы, которые затрагивались в ходе визита, отражают очень широкий спектр. Это и энергетика, и экономика, и безопасность в регионе. Без Азербайджана я не представляю безопасности Кавказа. Здесь Азербайджан играет главную роль, и это ясно уже всем, в том числе прибалтийским странам.

В Баку приехали представители бизнес-кругов, есть намерения инвестировать в проекты, осуществляемые на освобожденных территориях, в частности, в реставрацию культурных и исторических памятников. Проведенные в Баку переговоры очень важны для обеих стран. Азербайджан - располагающая большими ресурсами страна, имеющая немалый вес на международной арене, с сильной экономикой. Сотрудничество с Азербайджаном очень важно для Литвы. Баку - надежный партнер, в истории наших отношений никогда не было проблем и пробелов. Стоит сказать о том, с какими почестями Президент Азербайджана встречал литовского коллегу. Это показывает уровень отношений между нашими государствами, которые могут быть примером для многих. Ситуация в мире меняется, но наши отношения остаются неизменными и находятся на высоком уровне.

Очень рад, что этот визит состоялся. Очень горд этим. Верю, что он будет способствовать большему сближению государств и народов. Верю, что из Литвы в Азербайджан придут инвестиции, литовские предприниматели будут участвовать в местных проектах. И хотелось бы надеяться на ответный визит Президента Ильхама Алиева в Литву. Для нас, литовцев, это будет праздник. Нельзя не признать, что вес Азербайджана за последние годы настолько вырос, что не остается сомнений - пусть наши страны не так велики, но они играют большую роль в своих регионах. Это очевидно для всех.

Дипломатические отношения между нашими странами установились еще в 1918 году, когда в Баку открылось консульство Литвы. Возглавлял его Винцас Креве-Мицкявичюс, сыгравший большую роль для установления культурных связей между нашими народами. Он переводил азербайджанский фольклор на литовский, издавал книги, преподавал в БГУ, был одним из основателей Бакинского университета. Участвовал в политической жизни АДР, прекрасно знал всю историю Азербайджана. Это была уникальная личность. После оккупации большевиками Баку Мицкявичюс спас от красного террора очень многих, людей разных национальностей, выдавая им литовские паспорта.

После того, как была восстановлена независимость наших стран, были восстановлены и дипотношения. Наши страны разделяют и радости, и горести. Баку пережил трагедию 20 января. В Литве эту трагедию широко освещали. Мы понимали, что Азербайджан встал на путь независимости, что азербайджанский народ будет стоять до конца, была большая поддержка со стороны Литвы Азербайджану. То же мы наблюдали и, когда аналогичная трагедия произошла в Вильнюсе. Многие азербайджанцы, проживавшие в республике, пришли защищать Сейм, рисковали жизнью. Среди них есть награжденные самыми высокими наградами за заслуги перед Литвой.

Наши политические, экономические, культурные связи были и остаются на самом высоком уровне. Литва считается воротами на Запад, а Азербайджан - ворота на Восток. И обе страны открыты друг для друга. В Литве до сих пор проживает много азербайджанцев, а в последние годы их число растет. Вместе с азербайджанской общиной мы каждый год чтим память жертв геноцида в Ходжалы, отмечаем национальные праздники Азербайджана. Литовские власти идут навстречу азербайджанским общинам. Местные азербайджанцы практически все владеют литовским языком и, я бы сказал, украшают наши культурные связи. Это не просто красивые слова.

В Литве Азербайджан хорошо известен. Очень большую роль в этом сыграла решительность Баку в вопросе восстановления своей территориальной целостности. Азербайджан сегодня значительно увеличил свой вес на международной арене. Он победил в 44-дневной войне, освободил свои земли. И этим невозможно не восхищаться. До этого Азербайджан не мог полностью развивать отношения на мировой арене, этому так или иначе мешала армянская оккупация. И в 2020 году благодаря героизму азербайджанских солдат земли были освобождены, национальный флаг был поднят над Шушой. Мы знаем, с каким варварством столкнулся Азербайджан. А теперь он вновь показывает всему миру, как нужно любить свою родину, восстанавливая из пепла уничтоженные оккупантами города.

Ход боевых действий 44-дневной войны широко освещался в литовских СМИ. Плюс к этому надо отметить деятельность азербайджанских общин, благодаря которым в Литве хорошо знают культуру, кухню Азербайджана. Литовцы знают, что азербайджанцы - это дружественный народ с большой историей и культурой. В Литве, кстати, немало азербайджанских студентов, которые живут в литовских семьях. Развивается также туризм, бизнес.

Так что специально представлять Азербайджан нет нужды. Мы прекрасно знаем эту прекрасную солнечную страну огней и ветров. Литовцы всегда рады гостям из Азербайджана, видим в его лице культурную развитую страну, жемчужину Кавказа. Это уважение в разы выросло после 44-дневной войны, когда Азербайджан сделал практически невозможное, освободил оккупировавшиеся тридцать лет земли, при этом продемонстрировав и героизм, и гуманность, и готовность идти до конца. Мы также видим, как Баку сегодня ищет цивилизованное решение вопросов, связанных с проживающими на азербайджанских землях армянами.

Что хочу пожелать? Чтобы между нашими странами был безвизовый режим, чтобы были открыты прямые рейсы между Баку и Вильнюсом. Я бы хотел, чтобы литовские туристы смогли открыть для себя Азербайджан целиком. Большинство знают только Баку, но не ведают, какие прекрасные люди живут в регионах, какая там потрясающая природа. Так что признаюсь - лично я мечтаю о безвизовом режиме между нашими странами. Я мечтаю, чтобы Литва оставила свой след в Карабахе, чтобы наши предприниматели вложили капитал в возрождение этих земель. Еще хотелось бы, чтобы больше азербайджанцев приезжали учиться к нам, создавали семьи и оставались в Литве. Мультикультурализм украшает любую страну, и в наших странах это прекрасно понимают.

Верю, что визит Президента Гитанаса Науседа откроет более широкие просторы для сотрудничества во всех областях и в отношениях между народами. Откроется новая эра в наших отношениях, когда никто не будет задумываться о том, что мы знаем друг о друге. Это просто не потребуется.

Уверяю вас, если за одним столом встретятся азербайджанец и литовец, через десять минут они уже будут друзьями, а еще через десять минут пригласят друг друга в гости. Между нашими странами искренние отношения. Желаю лидерам наших стран успешного решения всех вопросов.

Лейла Таривердиева