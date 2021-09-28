Азербайджан одержал справедливую победу, посмотрите в каком состоянии армяне оставили захваченные земли!

Если сравнить массу тех, кто поддерживал и поддерживает Армению в ее черном деле, и тех, кто стоит на стороне справедливости, поддерживая Азербайджан, можно сделать примечательные наблюдения. Поддерживающих армянскую сторону различного рода деятелей и медийных лиц по всему миру огромное множество. И в большинстве это нечистоплотные, не имеющие представления о чести и совести лица и откровенно комические персонажи, вроде того же Пегова. Защитников же справедливой позиции Азербайджана всегда можно было перечесть по пальцам. Правда, после нашей победы их вдруг стало в разы больше, в том числе за счет перебежчиков с другой стороны пропагандистского фронта. Но последние в расчет не принимаются. А костяк состоял всегда из тех, кто, несмотря на непопулярность поддержки Азербайджана, на откровенные угрозы и давления, не продавали свою совесть.

Литовский военный журналист Ричардас Лапайтис - один из таких друзей Азербайджана, сделавший для нашей страны немало, в том числе рискуя жизнью на полях первой карабахской войны. Всем знакомы его репортажи в фронта тридцатилетней давности, его рассказы о беженцах, о ходжалинском геноциде, а сегодня Лапайтиса уже можно назвать европейским голосом Азербайджана, который рассказывает правду о постконфликтном регионе и процессе восстановления освобожденного Карабаха. В настоящее время Лапайтис и его команда готовят фильм о происходящем после победы. С этой целью съемочная группа недавно посетила освобожденные территории.

Сегодня, в День памяти шехидов и в первую годовщину начала 44-дневной освободительной войны Азербайджана, мы беседуем с Ричардасом Лапайтисом. Напомним, что в июле 2020 года литовский военный журналист был награжден орденом "Достлуг".

Была целая цепочка событий, которые привели к войне. Я как военный журналист много раз выезжал в Азербайджан и до возобновления боевых действий видел поведение армян в прифронтовой зоне. Они вели себя нагло, стреляли в мирных граждан, поджигали поля, брали заложников. На этом фоне бездействие Минской группы и других международных структур выглядело как минимум странно. Дальше терпеть все это было просто невозможно. Я никогда не сомневался, что только военным путем Азербайджан освободит свои земли и поставит точку в этом вопросе. Что такое Армения по сравнению с Азербайджаном? Ничто. Сама по себе она ничего не стоит, она ничего не смогла бы сделать, но у нее всегда была большая поддержка и на западе, и в России.

Когда я узнал, что началась война... Не могу описать свои чувства. В первые дни я постоянно молил Бога, чтобы азербайджанский солдат не остановился, чтобы Баку не прислушивался ни к кому, ни к каким державам и международным организациям. Я молился за то, чтобы азербайджанская армия двигалась вперед, ночами просиживал за компьютером, все мои мысли были рядом с азербайджанским солдатом. Конечно, жертвы были ожидаемы. Потому что враг глубоко окопался за три десятилетия.

В Фейсбуке я тогда разместил пост под названием "Молитва", я молился за руководство Азербайджана, за солдат, за то, чтобы ваша армия еще до первого снега заняла Шушу. Хоть я не азербайджанец, но я вместе с вами стою на этой дороге справедливости. Мне тогда много писали армяне, угрожали, обижались... 44 дня мое сердце билось вместе с сердцем азербайджанского народа. Я так желал этой победы! Я в те дни участвовал в десятках пресс-конференций, объясняя журналистам со всего мира, почему Азербайджан идет вперед, рассказывал о жертвах, потерях, армянском варварстве и международных правах Баку. Это были уникальные дни, которые связали меня с Азербайджаном еще крепче.

О том, что Азербайджан был прав в своих действиях, говорит то, в каком состоянии оккупанты оставили захваченные земли. Тотальные разрушения, вырубленные леса, разрушенные памятники, мечети. Спасибо Президенту Азербайджана, что сделал это. Одна из самых дорогих наград для меня - орден "Достлуг", врученный мне в июле прошлого года. Победа Азербайджана в 44-дневной войне - это самое святое для меня после рождения моего сына и после моих родителей. Я чувствую себя частицей вашей земли. Азербайджанцы показали всему миру, как надо любить свою землю и как надо за нее бороться. Никогда никакой оккупант не сможет стать хозяином на чужой земле.

Я недавно побывал на освобожденных территориях. Это была вторая моя поездка за короткое время в этот регион. Скажу откровенно - меня поразили темпы восстановления. После окончания войны прошло не так много времени, и то, что я увидел, меня поразило. Какая работа проделана за короткое время! Это логистика, дороги, строительные, восстановительные работы. Я уже не говорю о процессе разминирования. А запуск аэропорта в Физули меня просто ошеломил. И не только меня. Я со многими говорил об этом. Не знаю, как в других странах, но у нас в Литве строительство дороги может длиться годами, а в Карабахе, невзирая на сложный рельеф, работы идут невероятными темпами.

У меня есть логичное объяснение этим достижениям: азербайджанский народ любит свою землю. 30 лет без родной земли, которую топчет оккупант, - это очень большой срок. Наболело, поэтому, когда появились возможности восстановить свой край, все финансовые и духовные силы были брошены на восстановление освобожденного Карабаха. Просто слов не хватает, чтобы описать увиденное. Я видел, как люди работают, с каким энтузиазмом, видел, сколько туда стянуто техники. Я смотрел уже не только с горечью, глядя на раны Карабаха, но и с восхищением и гордостью за то, как Азербайджан залечивает эти раны. Удивительно, но в Карабахе уже есть гостиница, где можно остановиться!

Я думаю, мировое сообщество должно быть под впечатлением от того, как восстанавливает Азербайджан свои земли.

В свою первую поездку после победы я был под гнетом тяжкого впечатления от увиденного. Я был поражен армянским варварством, тем, что сотворили оккупанты на захваченных землях. Сотворенное просто уму непостижимо. Везде руины, сожженные села. Оккупанты шли по этой земле, уничтожая все на своем пути.

Когда я видел, как экскаваторы расчищают руины в Агдаме, я вспоминал о беженцах, которые все эти годы жили с надеждой увидеть родные стены и родные улицы. Я был в Агдаме перед его падением в 1993 году, я ушел оттуда с последними азербайджанскими солдатами. Поэтому я понимаю и разделяю боль этих людей. Они вернутся, но не увидят ничего дорогого их сердцу. Хоть я литовец, но мне очень тяжело от этих мыслей. Да, люди вернутся, но вернутся они в совсем другой мир, они не увидят свой дом таким, каким его оставили. После оккупантов осталась только пустыня.

Но во время второй поездки эмоции были уже другими. Я уже видел будущее этого региона. Я увидел, что все помыслы и силы страны направлены сегодня на восстановление Карабаха.

До сих пор под впечатлением от поездки в Шушу. Этот город сыграл большую роль в первой карабахской войне в сопротивлении агрессору. Я участвовал в той войне, был свидетелем очень многих событий.

Шуша - это особенный город. Когда мы въехали с командой литовских журналистов в этот город, я почувствовал, что вернулся домой. Я всегда думал, где мог бы жить в Азербайджане, и долго не мог определиться. А когда я вступил в этот раз в Шушу, я понял, что хочу остаться жить здесь, работать во имя ее процветания. Чем я мог бы заняться? Конечно же, в первую очередь, я стал бы как журналист голосом Шуши для всей Европы. Через полгода каждый на Западе знал бы, что это за город. Я бы даже с удовольствием открыл там газету, или же восстановил ту, что выходила до первой войны.

Еще я хотел бы заняться исследованиями культуры этого города, помогать в ее восстановлении. И наконец, я мог быть бы просто тем, кто любит Шушу, своим человеком. Я - патриот Азербайджана, я человек слова и чести, много повидавший на первой карабахской войне и в других горячих точках. Азербайджан - это и моя земля. Я полюбил Карабах в самые тяжелые для него дни. Как я могу не любить его сейчас, когда он освобожден... Такие вот странные у меня чувства.

От всего сердца желаю всех благ азербайджанскому народу, который достоин всех этих перемен. Эта страна просто поражает меня своими традициями, гостеприимством, добротой, пониманием. Все, кто хоть раз побывал в Азербайджане, неизлечимо заболевают желанием возвращаться сюда вновь и вновь. Эта земля притягивает к себе.

Лейла Таривердиева