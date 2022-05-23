ОБСЕ приветствует встречу Президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе

ОБСЕ приветствует прошедшую в Брюсселе встречу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на заявление ОБСЕ.

"Прямой диалог является необходимым условием для нормализации отношений и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения. Мы по-прежнему готовы содействовать усилиям по обеспечению мира и процветания на Южном Кавказе", - отмечается в заявлении.