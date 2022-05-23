https://news.day.az/politics/1464256.html ОБСЕ приветствует встречу Президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе
ОБСЕ приветствует встречу Президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе
ОБСЕ приветствует прошедшую в Брюсселе встречу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на заявление ОБСЕ.
"Прямой диалог является необходимым условием для нормализации отношений и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения. Мы по-прежнему готовы содействовать усилиям по обеспечению мира и процветания на Южном Кавказе", - отмечается в заявлении.
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