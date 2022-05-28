Флаг, который больше не опустится

Автор: Лейла Таривердиева

В Азербайджане отмечают День независимости.

Дата образования независимого Азербайджана в лице Азербайджанской Демократической Республики отмечается в таком статусе впервые. 15 октября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал Закон "О Дне независимости Азербайджанской Республики", которым дата 28 мая утверждена как День независимости, а 18 октября - как День восстановления независимости.

Ранее 28 мая отмечался как День Республики, что не отвечало самой сути праздника и исторической вехи, которую он отражает. В подписанном Президентом документе отмечено, что Национальный совет АДР, подписав 28 мая 1918 года Декларацию независимости, провозгласил на весь мир независимость Азербайджана, продолжил многовековые традиции государственности нашего народа. В короткий срок были созданы первый парламент, правительство Азербайджана, учреждены его государственные атрибуты, определены границы, приняты важные меры в области государственного строительства, предприняты важные шаги, направленные на признание Республики в качестве субъекта системы международных отношений, защиту национальных интересов в дипломатической плоскости.

28 мая отмечается впервые как День независимости на второй год после великой Победы. Это символично. Освобождение Азербайджанской армией оккупировавшихся Арменией территорий и восстановление территориальной целостности страны придало особое значение этой дате. После ноября 2020 года она рассматривается в контексте уже не только истории столетней давности, а нынешних побед Азербайджана. То есть история независимости страны продолжается, провозглашена она была впервые в далеком мае 1918 года, и нынешний Азербайджан является правопреемником первой республики, первой страны с демократическими традициями на мусульманском Востоке.

Заслуги основателей и деятелей Азербайджанской Демократической Республики беспримерны. В тяжелый период разгула армянского террора и угрозы большевистской агрессии, 28 мая 1918 года состоялось историческое заседание Национального Совета Азербайджана под председательством Гасан бека Агаева. Принимавшие участие на этом собрании Мамед Эмин Расулзаде, Фатали хан Хойский, Насиб бек Усуббеков и другие приняли Декларацию независимости Азербайджана. В Декларации независимости объявлялось о создании в Азербайджане, впервые во всем тюрко-мусульманском мире и в целом на Кавказе, самого демократического способа республиканского управления - парламентской республики.

АДР просуществовала всего 23 месяца, но заложила прочный фундамент, на котором в конце ХХ века начало строиться, точнее, восстанавливаться независимое государство.

18 октября 1991 года был принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Однако подлинно независимым Азербайджан стал после возвращения в республику Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Еще до развала СССР, 17 ноября 1990 года по инициативе Гейдара Алиева, находившегося в Нахчыване, впервые был поднят флаг Азербайджанской Демократической Республики и оформлен в качестве государственного флага Нахчыванской Автономной Республики на сессии Верховного Собрания НАР. Именно Общенациональный лидер ходатайствовал о признании этого флага официальным государственным символом Азербайджана, буквально заставил тогдашнее руководство республики принять такое решение 5 февраля 1991 года. Таким образом, в октябре того же года независимость Азербайджана была провозглашена под флагом АДР благодаря Гейдару Алиеву. Общенациональный лидер неоднократно отмечал, что если мы сегодня строим, поднимаем демократическое Азербайджанское государство, то должны быть обязаны этим АДР. Гейдар Алиев, особо ценивший место и роль Азербайджанской Демократической Республике в нашей истории, говорил: "День образования первой Демократической Республики дорог для нас, поэтому мы объявили его Днем государственной независимости Азербайджана - Днем Республики, это - наш национальный праздник".

Напомним, что 22 ноября 2013 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О проведении 130-летия Мамеда Эмина Расулзаде". Согласно распоряжению, в республике и за ее пределами были проведены юбилейные мероприятия. А 2018 год был объявлен Годом Азербайджанской Демократической Республики.

На встрече с журналистами в ноябре 2013 года Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что основателям АДР принадлежат очень большие заслуги перед азербайджанским народом. "Мамед Эмин Расулзаде, Фатали Хан Хойский, другие руководители, их мировоззрение, мужество, привязанность к народу - пример для каждого азербайджанца. Поэтому их светлая память всегда является для нас источником гордости. Есть большая потребность в трудах, создаваемых по результатам исследований на темы независимости. Так как сегодняшний Азербайджан - правопреемник Азербайджанской Демократической Республики, а нашим основным праздником независимости является праздник 28 Мая. Потому что тогда были заложены основы государственности Азербайджана", - сказал глава государства.

Выступая на приеме по случаю 100-летия АДР 28 мая 2018 года, Президент Ильхам Алиев говорил об исторической роли и заслугах первого демократического государства на Востоке: "Мы по праву гордимся тем, что эту республику создал азербайджанский народ. Это еще раз показывает, что азербайджанский народ - великий, свободолюбивый и прогрессивный народ. Азербайджанское государство с большим уважением относится к памяти основателей Азербайджанской Демократической Республики".

За 23 месяца существования АДР был учрежден государственный флаг Азербайджана, учреждено гражданство Азербайджана, создана национальная армия, возвращено историческое название Гянджи. За короткое время было принято более 200 законов, особое место среди которых занимает закон о предоставлении женщинам права голосования. Был создан Бакинский государственный университет, положена основа подготовки национальных кадров, во всех учебных заведениях был принят родной - азербайджанский язык.

По мнению Президента Ильхама Алиева, падение в апреле 1920 года АДР - наша большая трагедия. "Я абсолютно уверен, что если бы в 1920 году независимость не была утрачена, Азербайджан сегодня мог входить в число самых богатых и развитых стран мира", - сказал азербайджанский лидер, добавив, что сохранить независимость сложнее, чем обрести ее.

В начале ХХ века основателям АДР не удалось удержать независимость. Трехцветный флаг свободного Азербайджана вновь был поднят через 70 лет и теперь уже навсегда. Азербайджан восстановил свою независимость в начале 90-х в тяжелые времена. Но на этот раз ему удалось выстоять. Он преодолел многие трудности, но не сдавался, и сегодня национальный флаг развевается над освобожденной Шушой. Президент Ильхам Алиев собственноручно поднял флаг АДР на всех освобожденных землях. Флаг сильного, целостного, уверенного в себе Азербайджана, регионального лидера, с которым считается мир. Такой страна стала благодаря целенаправленной и продуманной политике главы государства, в 2003 году вставшего у руля власти и, как опытный капитан, сумевшего провести корабль нашей независимости сквозь штормы и рифы.

В этом году дату 28 мая Азербайджан отмечает вместе с братской Турцией. Это стало уже традицией. Вспомним участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в военном параде по случаю 100-летия освобождения Баку Кавказской исламской армией 15 сентября 1918 года. Как сказал об этом Президент Ильхам Алиев, "мы были рядом друг с другом сто лет назад, вот и сегодня рядом". Вспомним присутствие турецкого лидера на Параде Победы 10 декабря 2020 года, когда два Президента вместе на трибуне на площади Азадлыг принимали парад освободителей.

Обращают на себя внимание поздравительные послания в адрес Президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости. Лидеры ведущих держав, главы десятков стран мира поздравили главу государства и азербайджанский народ, однако ни одно из этих поздравлений нельзя назвать направленным лишь для соблюдения протокола. Каждое содержит посылы и важные заверения, свидетельствующие о росте значимости Азербайджана и международного авторитета его лидера.

Сегодняшний Азербайджан - это тот Азербайджан, которым могли бы гордиться основатели первой республики. Тот Азербайджан, который снова поднял флаг независимости и больше не спустит его никогда.