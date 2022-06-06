Семьи шехидов и ветераны войны постоянно ощущают поддержку Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой

Азербайджан по результатам реформ, которые реализуются в последние годы в сфере соцзащиты, сделал очень уверенные шаги в сторону позиционирования как социального государства. Расходы на социальную сферу неуклонно растут, и это ложится в основу той социально ориентированной социальной политики, которая реализуется под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), глава Общественного совета при Минтруда Эльшад Мамедов.

По словам Мамедова, можно с уверенностью утверждать, что символом и системообразующим началом реализации социально ориентированной политики управления, которая осуществляется в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, стала деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Которая в основу своей деятельности на этом посту поставила вопрос улучшения социального положения широких слоев населения. Касается это, в первую очередь социально уязвимых слоев, тех людей, которые вправе ожидать от государства поддержки, ощущать, что оно всегда рядом. Эта политика однозначно ассоциируется в Азербайджане с деятельностью Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, подчеркнул наш собеседник.

"Думаю, что достаточно посмотреть на цифры, чтобы констатировать, сколь позитивные результаты зафиксированы с точки зрения реализации социально ориентированной политики. Скажем, прирост социальных расходов, прирост показателя соотношения фонда оплаты труда к ВВП. Рост выплат населению по инвалидности составил почти 50 процентов. Это очень высокий показатель.

Если обратить внимание на такую социально уязвимую группу, как ветераны Второй карабахской войны, то можем констатировать, что после окончания военных действий, из тяжело раненых 5 тысяч наших воинов, несмотря на всю сложность процесса назначения инвалидности (здесь имеют место очень сложные моменты, связанные с прозрачностью, эффективностью, гибкостью, быстротой принятия решения и, вместе с тем, с максимальным устранением возможных негативных проявлений), 4 тысячи уже прошли соответствующие этапы по обследованию, принятию решений на уровне соответствующей комиссии. Из этих 4 тысяч ветеранов войны около 3 тысяч уже получили назначения по инвалидности. Это очень важно и это весьма хороший показатель, имея в виду большое количество льгот, которые предусмотрены для инвалидов Отечественной войны. Однако эти преимущества обуславливают также и риски, связанные с возможными негативными проявлениями. Поэтому это вдвойне, если не больше, увеличивает ответственность в принятие решений по назначению инвалидности. Столь строгая процедура связана с тем, что в прежние годы имели место серьезные негативные проявления. Так, в прошлом году, при рассмотрении повторных обращений о продлении срока инвалидности было выявлено, что около 30 процентов этих лиц отнесены к данной категории необоснованно. Но наши ветераны могут не беспокоиться - государство решит все их проблемы", - сказал Мамедов.

Глава Общественного совета подчеркнул, что решения принимаются на основе соответствующих заключений, основанных на принципах справедливости, исключаются все негативные проявления. И опыт послевоенных лет позволяет говорить о том, что в этом направлении достигнуты существенные позитивные результаты. Мамедов напомнил, что поручению Президента Ильхама Алиева, с декабря 2020 года министерство труда и соцзащиты проводит работу по обеспечению инвалидов войны высокотехнологичными протезами. За прошедшее время более чем 280 высокотехнологичными протезами 4-го поколения уже обеспечены 270 инвалидов войны.

Наш собеседник с сожалением отметил, что, несмотря на все усилия государства, некоторые силы, часть из которых подогревается и финансируется из-за рубежа, пытаются бросить тень на эту политику - политику прозрачности, политику прироста социально значимой нагрузки. Попытки очернения социальной политики руководства страны, того, что делается под руководством Президента и Первого вице-президента с точки зрения поддержки нашим ветеранам, конечно же, недопустима. Эльшад Мамедов считает, что соответствующие органы власти должны принять жесткие меры к тем силам, которые пытаются чуть ли не монополизировать тематику поддержки ветеранам войны. Это недопустимо, и, по мнению экономиста, наряду с государственным контролем, общественность, интеллигенция должны подключиться к деятельности по соцзащите уязвимых групп, в том числе ветеранов войны.

"Та политика, которая реализуется под руководством главы государства в плане всеобъемлющей поддержки ветеранам войны, ни в коем случае не должна подвергаться сомнению со стороны тех групп, которые стремятся к дестабилизации в стране и пытаются воспользоваться в этих целях такой чувствительной темой, как поддержка ветеранов войны", - заключил глава Общественного совета при министерстве труда и соцзащиты.

Лейла Таривердиева