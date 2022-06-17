Азербайджан и Венесуэла обсудили перспективы сотрудничества

17 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в онлайн-формате с министром народной власти по иностранным делам Венесуэлы Карлосом Рафаэлем Фария Тортосой.

Как сообщили Day.Az в МИД, стороны отметили перспективы расширения сотрудничества между двумя странами по всем направлениям и обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня. Министры выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений стран.

Министр Джейхун Байрамов, напомнив о встречах между двумя странами в рамках международных организаций, подчеркнул, что состоялись плодотворные обсуждения. Он отметил, что в основе сотрудничества Венесуэлы и Азербайджана на многосторонней платформе, включая Движение неприсоединения и ООН, находятся успешные двусторонние отношения. Также была озвучена важность продолжения политических консультаций с точки зрения дальнейшего развития отношений.

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса отметил заинтересованность Венесуэлы в расширении связей с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.