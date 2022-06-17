https://news.day.az/politics/1471777.html Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
17 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
Обсуждая текущую ситуацию в регионе, в том числе нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, стороны подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений.
В ходе телефонного разговора достигнута договоренность о продолжении переговоров в рамках визита министра иностранных дел России в Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре