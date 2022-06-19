https://news.day.az/politics/1472093.html Участники IX Глобального Бакинского форума проводят панельные дискуссии в Шуше - ФОТО
Участники IX Глобального Бакинского форума проводят панельные дискуссии в Шуше - ФОТО
Участники IX Глобального Бакинского форума, посетившие 19 июня освобожденные территории Азербайджана, после Физули прибыли в Шушу.
Как сообщает корреспондент Trend в Шуше, участники IX Глобального Бакинского форума начали панельные дискуссии в Шуше, передает Day.Az.
Отметим, что 16 июня под патронатом Президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
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