Участники IX Глобального Бакинского форума проводят панельные дискуссии в Шуше

Участники IX Глобального Бакинского форума, посетившие 19 июня освобожденные территории Азербайджана, после Физули прибыли в Шушу.

Как сообщает корреспондент Trend в Шуше, участники IX Глобального Бакинского форума начали панельные дискуссии в Шуше, передает Day.Az.

Отметим, что 16 июня под патронатом Президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".