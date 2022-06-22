Главной ценностью, объединяющей народы Узбекистана и Азербайджана, является культура

Главной ценностью, объединяющей наши народы, является культура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на приеме, устроенном в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"С первого дня мы с моим братом Ильхамом Гейдаровичем провели широкий обмен мнениями о реализации многих вопросов, о нашем единстве, солидарности, а главное - мирной жизни и благополучии, приняли решения. Мы обсудили большие планы, связанные с нашим дальнейшим сотрудничеством. Хочу вам сказать, что экономика, политика важны, но главная ценность, объединяющая нас, - это культура. Считаю, что именно культура является мощным средством, объединяющим нас. Мы договорились хотя бы раз в три месяца осуществлять взаимные визиты, увеличив поездки, вывести наше культурное единство на новую плоскость", - сказал Президент Узбекистана.