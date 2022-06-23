В Агдаме вскоре начнется строительство внутригородских дорог и коммуникационных линий

Источник: Агентство международной информации Trend

Генплан города Агдам стал первым среди утвержденных генпланов городов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом в интервью Trend сказал специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, передает Day.Az.

Он отметил, что 28 мая 2021 года во время визита Президента Ильхама Алиева в Агдам на встрече с общественностью района был представлен генеральный план и заложен фундамент города.

"Естественно, город Агдам является стратегическим как по своему историческому значению, так и по географическому расположению. Он находится почти на одинаковом расстоянии от всех основных районных центров Карабаха. Исторически это был очень сильный региональный центр. Агдамский район имеет мощный потенциал в области сельского хозяйства, промышленности и обрабатывающей промышленности. Сегодня наша главная цель - обеспечить всей необходимой для жизни инфраструктурой центральную часть площадью 500 гектаров из территории площадью две тысячи гектаров, чтобы стало возможным возвращение в короткий срок в центр города наших граждан - бывших вынужденных переселенцев", - сказал он.

Эмин Гусейнов напомнил, что для того, чтобы это реализовать, в первую очередь были начаты работы по разминированию.

"Агдам, а также Тертерский, Физулинский и Джебраильский районы являются территориями, загрязненными как противопехотными, так и противотанковыми минами и неразорвавшимися боеприпасами, так как здесь проходила бывшая линия соприкосновения войск. На бывшей линии соприкосновения шириной пять километров и протяженностью 200 километров противником было установлено большое количество мин. При этом основная трудность здесь связана не с количеством мин, а со сложными условиями на этой территории для ее очистки - здесь было возведено множество инженерных укреплений, было много оставшихся после первой и второй Карабахских войн осколков, остатков боеприпасов. Из-за всего этого использование специальной техники, собак в деятельности по разминированию достаточно ограничено. Несмотря на эти трудности, наши саперы проявляют большую самоотверженность. Очищая от мин территорию вручную пядь за пядью, наши саперы смогли проложить специальные коридоры шириной 20 метров", - сказал он.

Эмин Гусейнов отметил, что именно из-за минной проблемы электроснабжение Агдама стало возможным позже, чем на других освобожденных территориях.

"Состоялось открытие Президентом Ильхамом Алиевым электрической подстанции "Агдам-1". Проведение электроэнергии в город Агдам заняло около года. Работы по разминированию продолжаются быстрыми темпами. После открытия специальных коридоров эта работа еще более ускорилась. Одним из самых важных проектов является дорога Барда-Агдам. Дорога уже проложена непосредственно внутри города Агдам. В настоящее время на дороге проводятся работы по асфальтированию. Кроме того, работы на железной дороге Барда-Агдам-Ханкенди стремительно продвигаются в направлении города Агдам. Завершены проекты по магистральным газопроводам, прокладка которых начнется в ближайшее время. Как видите, наш штаб находится в Агдаме. Мы здесь живем и работаем. В кратчайшие сроки будет завершено проектирование дорожно-уличной сети и начнется прокладка внутригородских дорог и коммуникационных линий. До этого началось исполнение ряда проектов. К примеру, одним из наиболее важных проектов с точки зрения рабочих мест является строительство министерством экономики мобилизационного участка Агдамского промышленного парка. Строительство уже завершено. В настоящее время компании, получившие там статус резидентов, начали строительство своих заводов и фабрик", - сказал Эмин Гусейнов.