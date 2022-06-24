Председательство в ТюркПА перешло к Кыргызстану

В кыргызском городе Чолпон-Ата 24 июня проходит заседание Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) с участием парламентских делегаций стран-участниц.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана.

Заседание началось с церемонии передачи председательства в ТюкПА от Казахстана к Кыргызстану.

Председатель парламента Казахстана Ерлан Кошанов рассказал о проделанной в прошлом году в ТюркПА работе и пожелал успехов кыргызскому коллеге Таланту Мамытову в дальнейшей деятельности.

"Общие история, традиция и язык, в особенности уважение друг к другу, которое мы сохранили на протяжении веков, являются наследием наших предков. Уверен, что сохраняя взаимное уважение, мы достигнем поставленных целей во всех сферах сотрудничества", - сказал Мамытов.