В 44-дневной войне Азербайджан доказал миру, что обладает тысячелетней военной историей

В музее военной истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 104-летию создания Вооруженных сил страны, в котором приняли участие представители управлений и предприятий министерства обороны Азербайджана, воинских частей, ветераны Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники мероприятия рассказали о развитии Вооруженных сил Азербайджана, освобождении азербайджанской армией под командованием Президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева земель страны от армянской оккупации в ходе 44-дневной войны.

Майор Вооруженных сил Азербайджана Сеймур Саламов сказал Trend, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева мы в силе одолеть врага, показателем чего и является успех, которого добилась азербайджанская армия в 44-дневной войне в 2020 году.

Как сказал Trend прапорщик запаса Сил специального назначения минобороны Азербайджана Бахрам Ахмедов, наша армия успешно сдала экзамен войной. "Это является показателем успешного армейского строительства. В 44-дневной войне мы смогли доказать миру, что обладаем тысячелетней военной историей. Наша армия и впредь готова заявить о себе в нужное время", - отметил он.

Майор Вооруженных сил Азербайджана Гамид Мамедов сказал Trend, что за прошедшие годы была создана сильная армия. "Мы очень рады, что выполнили поставленную перед нами непростую задачу", - отметил он.

Как сказал Trend капитан запаса азербайджанского спецназа Фамиль Меликов, "железный кулак" всегда на месте, и если противник предпримет даже малейшую попытку наступления, он немедленно будет уничтожен.

Полковник-лейтенант азербайджанской армии Заур Аскеров подчеркнул в беседе с Trend, что во время войны наши войска были обеспечены самыми современными средствами связи, что сыграло большую роль в обеспечении победы страны в 44-дневной войне.