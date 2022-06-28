Азербайджанские артиллеристы заняли огневые позиции - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в ракетных и артиллерийских подразделениях Сухопутных войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
На учениях, проводимых во взаимодействии с другими видами войск в целях отработки приемов управления огнем, повышения навыков принятия командным составом оперативных решений, полевой выучки и практических умений личного состава, артиллерийские подразделения были выведены в районы сосредоточения, заняв огневые позиции в назначенных местах.
Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, точным огнем уничтожив цели условного противника.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре