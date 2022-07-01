Discovery показал всему миру, как армяне разрушили Агдам

Всемирно известный телеканал Discovery в рамках своего популярного проекта "Mysteries of the Abandoned" показал репортаж о разрушенном азербайджанском городе Агдам, освобожденном от армянской оккупации.

Как передает Day.Az, в 13-й серии 6-го сезона сериала рассказывается, что Агдам - один из немногих городов-призраков в мире.

В фильме повествуется о том, что от некогда густонаселенного азербайджанского города практически ничего не осталось, все было разрушено армянскими оккупантами.

"Приехав сюда сегодня, можно увидеть только руины", - говорится в репортаже, где подчеркивается, что после победоносной 44-дневной второй Карабахской войны, Азербайджан инвестирует в развитие и восстановление данных территорий.

"В скором будущем город будет полностью восстановлен, и жизнь вновь вернется в Агдам", - рассказывают авторы.

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