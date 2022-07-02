В ООН поднята тема загрязнения трансграничных вод Азербайджана

В Лиссабоне завершилась вторая конференция ООН по океану, стартовавшая 27 июня при совместной организационной поддержке правительств Кении и Португалии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в конференции приняли участие генеральный секретарь ООН, президенты Португалии, Ганы, Кении, Колумбии, премьер-министры и министры экологии ряда стран. Нашу страну на этом престижном мероприятии представлял посол Азербайджана в Марокко и Португалии Октай Гурбанов.

В своем выступлении на конференции посол подчеркнул, что Азербайджан в числе стран, страдающих от нехватки воды, и что 70 процентов запасов пресной воды нашей страны формируются за границей, на территориях соседних стран. Говоря о напряженности в связи с пресной водой, возникшей на фоне климатических изменений в мире, посол выразил обеспокоенность загрязнением трансграничных водных ресурсов Азербайджана.

Дипломат отметил, что наиболее экологически напряженной точкой региона является река Охчучай, загрязненная тяжелыми металлами. Посол довел до сведения участников конференции, что основной причиной этого является сброс в эту реку отходов медно-молибденовых заводов, действующих на территории Армении и находящихся под управлением ряда международных компаний. Посол подчеркнул, что Азербайджан обратился к международному сообществу с призывом приостановить вредоносную деятельность Армении, оказывающую негативное влияние на окружающую среду всего региона, но, к сожалению, международные организации пока не предоставили своих ответов по трансграничным вопросам, которые считаются очень серьезными.

О.Гурбанов сообщил, что правительством Азербайджана принят План действий по рациональному использованию водных ресурсов на 2020-2022 годы, а также разработана Национальная водная стратегия, предусматривающая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели на предстоящие 18 лет для обеспечения водной безопасности страны.

Далее посол напомнил, что Азербайджан в 2000 году присоединился к Водной конвенции ООН, тем самым взяв на себя обязательства, и выразил сожаление по поводу того, что большинство стран региона не присоединились к этому документу, что ограничивает возможности сотрудничества для устойчивого управления трансграничными водами и предотвращения загрязнения окружающей среды.

В рамках конференции посол Октай Гурбанов провел встречи с делегациями ряда стран.