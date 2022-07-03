Запуск Зангезурского коридора имеет первостепенную важность

Запуск Зангезурского коридора имеет первостепенную важность на данный момент.

Об этом сказал директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводится в городе Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Калиева, создание коридора откроет колоссальные возможности для развития транспортного сектора в регионе.

"Это имело бы позитивный эффект для всех стран Центральной Азии и даже для Китая, поскольку связывало бы нас с Турцией", - сказал он.