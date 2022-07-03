https://news.day.az/politics/1475957.html Запуск Зангезурского коридора имеет первостепенную важность - казахский эксперт
Запуск Зангезурского коридора имеет первостепенную важность - казахский эксперт
Запуск Зангезурского коридора имеет первостепенную важность на данный момент.
Об этом сказал директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводится в городе Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Калиева, создание коридора откроет колоссальные возможности для развития транспортного сектора в регионе.
"Это имело бы позитивный эффект для всех стран Центральной Азии и даже для Китая, поскольку связывало бы нас с Турцией", - сказал он.
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